Milan, RedBird potrebbe investire in grande attaccante: idea Gabriel Jesus che è in uscita dal City

Secondo Sportmediaset non è escluso che la nuova proprietà de Milan possa decidere di investire in un grande centravanti per presentarsi al meglio al popolo milanista.

Attenzione, quindi a Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City dopo il grande investimento su Haaland. L’operazione è ancora tutta da imbastire, ma mai dire mai.