Milan, asse di mercato con il Real: doppia trattativa in canna

Il Milan continua a cercare centrocampisti per rinforzare la sua rosa, due di questi potrebbero arrivare dal Real Madrid

Asse caldissimo. Quello tra Milano e Madrid potrebbe essere un asse di mercato che nei prossimi giorni potrebbe scaldarsi, magari proprio in occasione dell’amichevole in programma l’8 agosto tra Milan e Real Madrid. Secondo Tuttosport da un lato c’è Isco, 29 anni, ormai fuori dal progetto dei Blancos, il quale potrebbe essere un buon affare per i rossoneri (infortuni permettendo). Dall’altro Dani Ceballos, talento mai sbocciato definitivamente, che forse ha solo bisogno dell’ambiente giusto per il salto di qualità.