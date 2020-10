Milan: Rafael Leao convocato nell’under 21 del Portogallo

L’attaccante portoghese torna nella lista del CT Rui Jorge per le partite dell’under 21 portoghese contro Norvegia e Gibilterra

Dopo aver dovuto saltare la sfida contro Cipro perché costretto in quarantena, Rafael Leao riconquista la maglia della Nazionale Under-21 del Portogallo.

L’attaccante del Milan, che questa sera tornerà in patria da avversario nella sfida contro il Rio Ave, è stato inserito nella lista di 23 del tecnico Rui Jorge per le prossime sfide contro Norvegia e Gibilterra; nella lista anche Diogo Dalot, terzino del Manchester United di cui si è parlato in chiave di mercato per il Milan negli ultimi giorni.