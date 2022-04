Milan, la quarta maglia non convince tutti: «Sarebbe meglio fosse la settima!». Un po’ di perplessità sul nuovo kit dei rossoneri

Come quasi sempre le maglie da calcio dividono i tifosi. La nuova quarta divisa del Milan non ha convinto tutti i sostenitori rossoneri, che sui social esprimono qualche perplessità per il particolare concept del capo.

«Quarta maglia? Sarebbe meglio fosse la settima!», ironizza qualcuno. Mentre c’è anche chi è rimasto affascinato dall’innovativo disegno.