Milan, quanto mancano i tifosi: le parole di Gazidis e Maldini

Ivan Gazidis e Paolo Maldini hanno concluso i propri interventi lanciando un appello ai tifosi del Milan: ecco le loro parole

Ivan Gazidis ha voluto concludere il proprio intervento in conferenza stampa con un appello lanciato ai tifosi del Milan: «Avremmo voluto avervi qui tutti con noi in questo contesto molto particolare e stiamo cercando di parlarvi con molta trasparenza cercando di esservi vicini seppur lontani. Stiamo facendo un lavoro difficile e molto impegnativo che presuppongono delle decisioni molto difficili, è un percorso che richiede pazienza e tempo. Abbiamo bisogno del vostro supporto, stiamo andando nella direzione giusta convinti che quanto prima potremmo rivedervi al più presto a San Siro».

Anche Paolo Maldini ha parlato dell’importanza dei tifosi rossoneri in campo e fuori: «Il rammarico in questo bel finale di stagione è stato quello di non poterlo fare davanti ai nostri tifosi perché sarebbe stato un mix esplosivo per il nostro progetto e per la crescita dei nostri calciatori. I tifosi del Milan, e me l’hanno dimostrato sia da calciatore che in quest due anni da dirigente, sono capaci di darti qualcosa di incredibile».