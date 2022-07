Milan, quante sono le reali possibilità di un bis tricolore

A quasi tre mesi dalla doppietta di Giroud e dal sigillo di Kessie che hanno incoronato il Milan campione d’Italia per la diciannovesima volta, i rossoneri si trovano ad affrontare subito un nuovo obiettivo: difendere il titolo.

Per farlo, la RedBird Capital di Gerry Cardinale si sta muovendo sul calciomercato per puntellare una squadra che al momento ha un valore complessivo della rosa pari a 502, 75 milioni di euro.

Del resto, il prossimo campionato di Serie A è alle porte. Fischio d’inizio: 13 agosto. Per alcune squadre, soprattutto per chi ha lottato fino all’ultima giornata come i rossoneri, sembra che non sia mai terminato. Molti club sono già in ritiro. La macchina sportiva non va in ferie. E non vanno in ferie nemmeno i pronostici, pronti a partire con le gare della prima giornata o con le scommesse sulla vincente del campionato, per le quali i maggiori operatori del settore hanno giá messo a disposizione bonus benvenuto senza deposito per permettere anche ai nuovi iscritti di dire la propria sulla prossima stagione. E il Milan è di nuovo tra le pretendenti su cui puntare.

Per adesso, la squadra di Pioli punta e riparte da David Origi, che si è presentato in conferenza stampa a Milanello con parole d’esordio per nulla banali: ispirazione, coesione e preparazione spirituale. Pioli si aspetta un giocatore di grande movimento, in grado di mettere in moto Olivier Giroud. Sul fronte calciomercato poi, i rumor in casa rossonera portano principalmente i nomi di Sanches, De Ketelaere, Ziyech. Ma anche Asensio, Mancini, Bondo, Bremer e Theate. Sfumati Dybala e Scamacca. Sullo sfondo spuntano i nomi di seconda fascia come Saliba, Traorè, Augello e Lang.

Tra il Milan e Sanches c’è di mezzo il PSG. Maldini e Massara provano a stringere per il centrocampista in forza al Lille che attualmente rappresenta il primo obiettivo dei rossoneri. Per il portoghese dovranno sborsare qualcosa come 18 o 20 milioni e 3 milioni a stagione. La trattativa sembra ben avviata e persino in dirittura d’arrivo. Sul fronte Ziyech, sembra che il marocchino sia già un giocatore del Milan: il Chelsea ha lasciato trapelare che il trequartista sinistro non è una priorità per la prossima stagione in Premier. Il processo d’acquisto prosegue con nuovi contatti. Valore di mercato: 28 milioni. Dopo l’addio alla pista Dybala è De Ketelaere la prima scelta: dovrebbe arrivare a Milano con un investimento di 35/40 milioni. Da capire la formula dell’acquisto.

Sul fronte chance di fine campionato, le possibilità che il Milan possa bissare e difendere il titolo sono reali nonostante Inter e Juve sembrano essere le vere favorite per gli esperti del settore, che quotano a 2.50 i nerazzurri e 2.75 i bianconeri, con un picco di 2.35. Staccato il Napoli a 10. Pronostici tuttavia opinabili, considerando che nell’ultimo torneo il Milan sembrava sfavorito fino all’ultima giornata. Per Costacurta, la squadra ha acquisito maggiori certezze dopo lo scudetto e non è affatto inferiore a Juve e Inter, nonostante i nerazzurri siano quelli ad aver ottenuto il massimo finora dal calciomercato.

La tattica di Pioli per la stagione 2022-23 riparte dal 4-2-3-1. Formazione tipo: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Leao, i probabili Ziyech e De Katelaere e staffetta Giroud-Origi. Ma la tattica di Pioli è fatta anche da un binomio che è riuscito a rompere le regole e a portare un successo inaspettato nell’ultima stagione. È quello di Maldini-Massara: artefici di un calciomercato attento e intelligente che ha saputo stravolgere le forze in campo e prendere a spallate l’altra big del campionato: l’Inter dei colossi che per stavolta è rimasta solo a guardare.