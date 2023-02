Milan, qualificazione in Champions fondamentale: gli scenari

Con lo Scudetto ormai in direzione Napoli, per il Milan c’è solo da conquistare la qualificazione in Champions League

La serata di martedì contro il Tottenham ha portato nelle casse del Milan ben 9 milioni di euro. Un incasso record che testimonia l’importanza della qualificazione alla Champions League. Al momento i rossoneri occupano il quinto posto sotto ad Atalanta e Roma solo per differenza reti. Si preannuncia una rincorsa lunga.

Il bivio è netto. Andare o no a giocare la competizione più importante d’Europa fa tutta la differenza del mondo. In primo luogo a livello di visibilità per il club e per gli sponsor, garantirebbe uno slancio a livello internazionale non indifferente e aprirebbe la strada a nuovi accordi commerciali. A livello tecnico poi sarebbe la massima competizione a cui un giocatore può ambire. Rafa Leao non giocherebbe volentieri in Europa League ed anche in chiave mercato la qualificazione darebbe nuova linfa per le casse rossonere oltre che un motivo in più ad un giocatore per vestire la maglia rossonera.

Arrivare sotto al quarto posto, da campioni d’Italia in carica, sarebbe un disastro sportivo. Inutile girarsi intorno. Un ricominciare da capo dopo 3 anni di ricostruzione. Andrebbero individuati i colpevoli su tutti i livelli (tecnico e societario) e metterebbe molti bastoni tra le ruote sulla campagna acquisti. Un ridimensionamento a cui in casa Milan non vogliono neanche pensare.