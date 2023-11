Milan Psg, guerriglia nella notte tra gli ultras delle due tifoserie: ci sono feriti – VIDEO

Milan Psg, guerriglia nella notte tra gli ultras delle due tifoserie: ci sono feriti. Cosa è successo – VIDEO

Notte di tensione e scene di vere guerriglia nelle ore che stanno precedendo la sfida di questa sera tra Milan e PSG. Presso i Navigli un gruppo di circa 50 ultras rossoneri hanno assaltato i tifosi parigini.

Scontri pesantissimi ai Navigli tra ultras del Milan e del PSG.

Una cinquantina di ultras milanisti avrebbero effettuato un raid con lancio di bengala e fumogeni.

Un tifoso PSG sarebbe in gravi condizioni a seguito di 2 coltellate, informa il Corsera pic.twitter.com/SRxzRT2Gsi — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 7, 2023

Al momento sembra che ci siano dei feriti tra gli ospiti: uno colpito da due coltellate e trasportato in codice rosso al Policlinico. Colpito in modo non grave anche un agente. Lo riporta il Corriere della Sera.