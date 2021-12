Milan protagonista in negativo, ma Massa regala i tre punti al Napoli

Pesante sconfitta del Milan contro il Napoli. Prestazione dei rossoneri opaca, tante idee ma poca lucidità. Massa regala i tre punti…

Il Milan cade a San Siro contro il Napoli, dopo una prestazione opaca, ricca di buone idee ma poca lucidità, soprattutto negli ultimi venti metri. I partenopei segnano subito e si limitano a difendere.

La corsa scudetto si complica. Probabilmente se il Diavolo fosse un filino più fortunato sulla situazione infortuni, Pioli avrebbe più soluzioni in avanti (Leao e Rebic mancano come il pane). Oggi, forse, sarebbe più utile non aggrapparsi agli alibi, visto che il gioco pareva lento, prevedibile; insomma male male da questo punto di vista: troppi errori anche banali nel passaggio semplice.

Bene Florenzi e Saelemaekers-Giroud appena entrati. Forse Pioli qualche colpa ce l’ha (formazione iniziale discutibile). Poi se ci infiliamo l’euroregalo di Davide Massa al 90′ in favore del team di Spalletti…

Giroud a terra da regolamento è partecipe all’azione solo esclusivamente se tocca il pallone per indirizzarlo verso il compagno ma le immagini non hanno per nulla chiarito tale quesito (il francese pareva a terra inattivo all’azione). Tanti dubbi, troppi… il Var ancora una volta punisce i rossoneri come in Champions contro l’Atletico o Porto.

Cosa serve? Rimboccarsi le maniche e vincere ad Empoli. Inter campione d’inverno si… ma Pioli spera la stessa sorte subita lo scorso anno, quando il Milan fu campione d’inverno ma a maggio furono i nerazzurri a trionfare. 4 punti ora come ora sono recuperabili.