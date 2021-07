Squadra ovviamente rimaneggiata, e in attesa del rientro di tutti i giocatori, il Milan che questo pomeriggio a Milanello sfiderà la Pro Sesto in amichevole

Squadra ovviamente rimaneggiata, e in attesa del rientro di tutti i giocatori, il Milan che questo pomeriggio a Milanello sfiderà la Pro Sesto in amichevole. In porta Tatarusanu; difesa a quattro con Conti, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez, centrocampo orfano di Kessie che sarà composto da Tonali e Bennacer mentre in avanti Castillejo, Krunic e Saelemaekers appoggeranno l’unica punta Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.

PROBABILE FORMAZIONE PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Maldini, Caverzasi, Pecorini; Giubilato, Gualdi, Gattoni, Marchesi, Capelli; Capogna, Grandi. All. A. Filippini