Oggi alle 17 a Milanello (a porte chiuse) il Milan affronterà la Pro Sesto per la prima amichevole pre-stagione. Ecco dove vederla

Oggi alle 17 a Milanello (a porte chiuse) il Milan affronterà la Pro Sesto per la prima amichevole pre-stagione. La gara, che avrà inizio alle ore 17, sarà trasmessa dal canale tematico rossonero Milan TV visibile anche per gli abbonati Dazn e in diretta streaming su YouTube e sull’app ufficiale del Milan.