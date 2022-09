Milan Primavera, trionfo in Europa: vittoria che mancava dal 2013

Il Milan Primavera trionfa in Youth League contro la Dinamo Zagabria. Il successo in Europa mancava dal 2013

Il Milan Primavera vince e convince in Youth League. Grazie alla vittoria contro la Dinamo Zagabria la squadra di Abate si fissa in vetta al Girone E della competizione europea per le Under 19.

Un successo che interrompe un tabù lunghissimo per i rossoneri. L’ultimo trionfo nel torneo risaliva al 2 ottobre 2013. Era un Ajax-Milan 2-3, segnarono Mastalli, Iotti e Rondanini. In quel match giocò anche Davide Calabria.