Milan Primavera, stagione da incubo: i numeri della crisi

Milan Primavera che ha cominciato questa stagione come peggio non si poteva. Una crisi che sembra non avere fine

Se il Milan dei grandi vola, la Primavera rossonera è nel baratro. La squadra di Giunti si è resa protagonista di un avvio di stagione da incubo, toccando il fondo domenica con la pesante sconfitta per 5-1 sul campo dell’Hellas Verona. Un risultato netto che deve porre qualche punto interrogativo sulla gestione della squadra.

Squadre che naviga nelle acque bassissime di Primavera 1. La classifica dice penultimo posto con 5 punti, in piena zona retrocessione. Il bilancio è di 1 sola vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte con 7 gol fatti e 15 subiti. Aggiungendo anche la Youth League (ultimo posto nel girone) e Coppa Italia (ottavi di finale conquistati), i numeri si allargano a 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte con 17 gol fatti e 22 subiti. Se in campo europeo il Milan ha sempre messo in mostra ottima prestazione ed in Coppa sono arrivate le due qualificazioni, in campionato è in corso una vera e propria crisi.

Un rendimento che si fa fatica a spiegare, vista la qualità della rosa certamente superiore a buona parte delle squadre sopra in classifica, eppure c’è. Il tecnico Federico Giunti ha tentato un cambio di rotta nella gara contro gli scaligeri, passando ad un 3-4-3. Il risultato è stato un primo tempo finito 3-0, con i rossoneri in difficoltà soprattutto dal lato di Lenny Borges, classe ’01 rientrato dopo moltissimi mesi ai box ed evidentemente ancora non pronto per scendere in campo.

Il problema sembra risiedere soprattutto negli approcci alla gara. In 8 giornate di campionato i rossoneri sono riusciti a sbloccare per primi il match solo alla prima gara contro il Sassuolo. Inoltre sono ben 9 i gol subiti nei primi 45 minuti di gioco per una difesa che, seppur con buone individualità (a partire dal portiere Desplanches) non ha ancora raccolto un clean sheet in campionato. La pausa per le nazionali dovrà portare ad un’inversione di rotta. Al rientro arriverà la Juventus al Vismara.