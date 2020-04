Milan Primavera, Sala sogna l’esordio in prima squadra – FOTO

Alessandro Sala, giovane talento del Milan Primavera, ha pubblicato un post su Instagram in cui descrive il proprio sogno rossonero

Alessandro Sala, giovane talento del Milan Primavera, ha pubblicato un post su Instagram in cui descrive il proprio sogno rossonero: «Da piccolo mi chiedevano spesso cosa mi sarebbe piaciuto fare da grande… mi ricordo che ogni volta rispondevo subito: Il calciatore. Non ero il massimo i primi anni, un po’ impacciato, ero piccolo avevo tanto da imparare. Poi piano piano, sono migliorato e sono cresciuto… ricordo poi una chiamata, quella del Milan era inverno, ero piccolo, sarei dovuto andare a provare… mi accolsero come una famiglia. Oggi sono passati molti anni da quel giorno, e la voglia di indossare quella maglia ora mi manca… il mio sogno ora? Esordire con la maglia della mia famiglia, giocare per la squadra che parecchi anni fa mi prese e mi fece crescere, dentro e fuori dal campo. FORZA MILAN!!!»