Milan Primavera, oggi l’amichevole con la Prima squadra

Il Milan Primavera, oggi, ha svolto una partita amichevole contro la Prima squadra di Stefano Pioli. Lo riporta il club sul suo sito ufficiale:

«Prima parte in palestra dedicata all’attivazione muscolare. Il gruppo è poi uscito sul campo per proseguire il riscaldamento con alcuni esercizi atletici. Al termine la squadra è stata divisa in due gruppi: i giocatori impegnati lunedì sera hanno svolto una seduta di scarico e del lavoro aerobico, con una corsa lungo il perimetro del campo; gli altri componenti della rosa hanno disputato una partita di allenamento – due tempi da 20 minuti – con la formazione Primavera.»