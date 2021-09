Milan Primavera, il match con il Torino si giocherà a Biella: il comunicato

Il match tra Torino e Milan Primavera si giocherà allo stadio La Marmora-Pozzo di Biella. Lo ha annunciato il Comune di Biella

Il Milan Primavera giocherà il prossimo match contro il Torino allo stadio La Marmora-Pozzo di Biella. A seguito dei problemi riguardanti lo stadio di casa per la Primavera granata infatti, l’impianto della città piemontese ospiterà ancora una volta la squadra di Coppitelli dopo la gara d’esordio contro la Roma.

«Per la seconda volta il Torino Primavera verrà a giocare a Biella una partita ufficiale di campionato – spiega il vicesindaco Giacomo Mascarola – siamo davvero felici della loro scelta. In molti ci chiedono se questo connubio tra il Torino e Biella durerà per tutta la stagione: noi capiamo l’esigenza del club di voler provare ad avvicinarsi a Torino, ma da parte nostra le porte saranno sempre aperte e ogni volta che la squadra vorrà tornare noi siamo a disposizione. Per la Città di Biella è motivo di orgoglio poter ospitare partite importanti del torneo Primavera, senza contare l’indotto che questo genera sia per alberghi sia per ristoranti. Avere eventi di questa portata non capita tutti i giorni e invito tutta la cittadinanza allo stadio per assistere a un match giovanile che sarà di altissimo livello