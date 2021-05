Milan Primavera, Giunti: «Vittoria meritata. C’è la disponibilità di tutti»

Al termine della vittoria del Milan Primavera contro la Lazio, il tecnico Federico Giunti ha rilasciato qualche dichiarazione

Ecco le dichiarazioni del tecnico del Milan Primavera Federico Giunti al termine della bella vittoria contro la Lazio: «Aldilà dei tre punti che ci danno continuità di risultati, mi è piaciuta com’è stata fatta la partita, di attenzione e di transizione. Quando si corre spesso da una parte all’altra si rischia di perdere le posizioni, invece abbiamo concesso quello che dovevamo concedere ma nel complesso è una vittoria meritata. Da inizio anno che vediamo la disponibilità di tutti, lo vedo dalle facce di chi sta in panchina e si prepara per entrare, è la forza di un gruppo e non è mai venuto a mancare.»

«Spal? Una bella squadra, non è una sorpresa. L’avevamo affrontata l’anno scorso in Primavera 2, ci avevano dato filo da torcere fino alla fine. Ne conosco i valori ed i giocatori importanti che hanno, l’ottima posizione in classifica è la conseguenza di tutto questo.»