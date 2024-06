Hummels Milan, AUMENTANO le pretendenti in Serie A! Avviati i CONTATTI per il difensore tedesco in uscita dal Borussia Dortmund

Dopo aver annunciato il suo addio al Borussia Dortmund, diversi club italiani hanno cominciato a pensare a Mats Hummels come possibile colpo d’esperienza in difesa, tra di essi anche il calciomercato Milan.

La concorrenza, però, pare destinata ad aumentare. Come riferito da Calciomercato.com, la Roma fiuta il colpo ed ha avviato i primi contatti con l’entourage. La tentazione per i giallorossi è forte, e lo stipendio da 3,6 milioni di euro non sarebbe un grosso ostacolo. Il calciatore, dalla sua, ha già rifiutato alcune offerte provenienti dall’Arabia Saudita, manifestando la propria volontà di rimanere in Europa per competere ad alti livelli.