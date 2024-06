Broja Milan, la MOSSA dei rossoneri fuga ogni dubbio: DOPPIO COLPO possibile in attacco con Zirkzee. I dettagli sulla trattativa

Armando Broja è un obiettivo più che concreto per il calciomercato Milan in attacco, e non è affatto un’alternativa a Joshua Zirkzee. Come riferito da Sky Sport, l’attaccante del Chelsea oggi sarà l’osservato speciale dei rossoneri, che hanno mandato un proprio osservatore in Germania a visionare la sfida tra Italia e Albania, ovvero il match d’esordio degli Azzurri ad Euro2024.

Il centravanti sfiderà la Nazionale italiana sotto gli occhi del Diavolo. Il suo nome non è legato a quello dell’attaccante olandese del Bologna: i due possono anche arrivare insieme