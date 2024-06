Zirkzee Milan, l’IDEA dei rossoneri ormai è chiara: la palla passa all’AGENTE! Affare ancora possibile? Il punto sulla trattativa

La trattativa per l’acquisto di Joshua Zirkzee per il calciomercato Milan sembra essersi “impantanata” proprio alle battute finali. I rossoneri nelle scorse settimane si erano mossi con decisione, anticipando la concorrenza e manifestando la propria voglia di esercitare l’opzione d’acquisto pagando la clausola rescissoria presente sul contratto dell’attaccante col Bologna.

I dirigenti rossoneri hanno anche ottenuto il sì del giocatore, col quale si è raggiunto un accordo economico. Il problema è sorto però per le eccessive richieste fatte dall’agente, Kia Joorabchian, relative alle commissioni. Come fa sapere Sky Sport, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di spingersi fino a quella cifra. La palla passa dunque ore al giocatore e soprattutto al proprio entourage: spetterà a loro fare un passo verso il club meneghino per il buon esito della trattativa.