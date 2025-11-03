News
Milan Primavera, pareggio contro la Lazio e storico esordio di Denzel Seedorf: il figlio di Clarence segue le orme del padre
Il Milan Primavera ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Lazio domenica, portando a sette la striscia di risultati utili consecutivi in campionato.
La partita ha catturato l’attenzione mediatica per lo storico esordio di Denzel Seedorf con la formazione giovanile rossonera. Denzel è ovviamente il figlio del campione rossonero Clarence Seedorf, e dopo aver svolto l’intera trafila del settore giovanile, ora punta a seguire le orme del padre.
Il giovane Seedorf, classe 2007, è entrato in campo al minuto 82 del match, un momento significativo che apre un nuovo capitolo per la dinastia Seedorf in maglia rossonera.