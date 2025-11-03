Connect with us

Milan Primavera, pareggio contro la Lazio e storico esordio di Denzel Seedorf: il figlio di Clarence segue le orme del padre

San Siro fortino del Milan di Allegri: i dati non mentono, i rossoneri implacabili tra le mura amiche in questa stagione

San Siro, settimana decisiva: il rogito con Milan e Inter a rischio vincolo. Slittamento per questioni tecniche finanziarie. Gli aggiornamenti

Milan Roma, vittoria decisiva a San Siro: Leao firma l'assist e festeggia sui social - FOTO

Modric inesauribile: decima partita di fila da titolare. Dati impressionanti per qualità e quantità. Luka sempre più leader del Milan

Published

4 minuti ago

Milan Primavera, giornata storica quella di domenica contro la Lazio: esordio per Denzel Seedorf, figlio della leggenda rossonera Clarence

Il Milan Primavera ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Lazio domenica, portando a sette la striscia di risultati utili consecutivi in campionato.

La partita ha catturato l’attenzione mediatica per lo storico esordio di Denzel Seedorf con la formazione giovanile rossonera. Denzel è ovviamente il figlio del campione rossonero Clarence Seedorf, e dopo aver svolto l’intera trafila del settore giovanile, ora punta a seguire le orme del padre.

Il giovane Seedorf, classe 2007, è entrato in campo al minuto 82 del match, un momento significativo che apre un nuovo capitolo per la dinastia Seedorf in maglia rossonera.

