Milan Primavera, domani sfida all’Empoli: quando e dove vederla

Il Milan Primavera prosegue il cammino in campionato. Prossima tappa domani contro l’Empoli

Milan Primavera che continua la sua corsa in campionato. I rossoneri cercano il ritorno alla vittoria per blindare la salvezza. Domani trasfera contro l’Empoli, diretta avversaria ed a pari punti con la squadra di Giunti in classifica.

La gara sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e su MilanNews24 attraverso la nostra cronaca testuale. Calcio d’inizio alle 15:00.