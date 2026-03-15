Milan Primavera, oggi si torna in campo per la sfida contro il Bologna: ecco orario e dettagli

Milan Primavera, la squadra di Renna torna in campo contro il Bologna: ecco l’orario e tutti i dettagli della sfida

Il pomeriggio di oggi vede protagonista il Milan Primavera, impegnato in una sfida cruciale contro il Bologna. La notizia principale riguarda però la sede dell’incontro: come vi avevamo anticipato in esclusiva in settimana, i rossoneri non giocheranno nel consueto centro sportivo. La gara si disputerà infatti «presso lo stadio Silvio Piola di Novara (Viale Marmo 8, 28100 Novara)» anziché al Puma House of Football. Una scelta logistica che sposta il baricentro della sfida in Piemonte, dove la squadra di Renna cercherà punti pesanti per risalire la china.

Milan Primavera, una classifica corta e la voglia di risalire

Guardando alla graduatoria, la situazione appare estremamente compressa nella zona centrale. Il Milan, fermo a quota 37 punti, ha l’occasione di accorciare proprio sul Bologna, che attualmente occupa una posizione più avanzata con 41 punti. La zona play-off resta l’obiettivo primario, ma serve una vittoria per staccarsi dalle zone meno nobili della classifica, dove Napoli e Torino inseguono a breve distanza.

La sfida di oggi rappresenta un bivio fondamentale per la stagione dei giovani rossoneri. Con la Roma che continua a guidare il gruppo a quota 51, seguita a ruota dal Parma a 50, ogni passo falso rischia di diventare determinante. Per l’Inter di Cristian Chivu, attualmente a 43 punti, e le altre pretendenti, i risultati di questo turno potrebbero rimescolare ulteriormente le gerarchie di un campionato Primavera mai così equilibrato.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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