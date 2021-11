Milan Porto: Tonali esce claudicante, ecco cosa è accaduto

Milan Porto: Sandro Tonali è uscito acciaccato dal match contro il Porto. Ecco come sono le sue condizioni e cosa è accaduto

Sandro Tonali è uscito durante il match di San Siro Milan Porto, per lasciare il posto a Frank Kessié in vista anche della gestione minutaggio per il derby contro l’Inter.

Il centrocampista lodigiano è uscito però claudicante e i medici gli hanno applicato il ghiaccio sullo stinco. Piccola botta subita dal centrocampista ma nulla di preoccupante.