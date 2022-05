Milan, Pioli in vantaggio negli sconti diretti con Gasperini: i precedenti tra il tecnico rossonero e quello dell’Atalanta

Pioli e Gasperini si sono incrociati in panchina 21 volte: il bilancio è di 9 vittorie per il tecnico rossonero (le ultime due di fila), 7 per quello dell’Atalanta, 5 i pareggi.

La prima volta fu in Serie B 18 anni fa, nella stagione 2004-05: Crotone-Modena 1-0, decisa da un autogol di Tamburini.