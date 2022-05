Milan, Pioli non ha mai perso nella Fatal Verona. Rossoneri al Bentegodi senza paura

Pioli contro il Verona non ha mai avuto paura: nella stagione passata, era marzo, al Bentegodi è finita 2-0, gol di Krunic e Dalot, non esattamente delle prime donne. Partita equilibrata, ma Milan liberato dalla paura della trasferta in Veneto.

Anche perché contro il Verona, il Pioli milanista non ha mai perso. All’andata finì 3-2: la squadra di Tudor provocò parecchi fastidi al Milan, che però riuscì a vincere in rimonta,e po- tè godersi il primo posto in clas- sifica, imbattuto dopo otto giornate. Il Milan era sotto a San Siro, segnarono Giroud, rilanciato dopo molte settimane, e Kessie. I tre punti arrivarono grazie a un’autorete, ma anche questi sono segni del destino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.