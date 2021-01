Milan, Pioli lavora in emergenza a causa di infortuni e squalifiche

Il grande lavoro che Pioli sta svolgendo con il Milan, è avvalorato ancora di più dal fatto che i rossoneri hanno molteplici assenze

Stefano Pioli, allenatore del Milan, fra infortuni e squalifiche, quasi mai da inizio stagione ha avuto a disposizione tutta la rosa. Il tecnico emiliano ha sempre dovuto fare di necessità virtù, e nell’ultimo periodo, le tantissime assenze stanno condizionando in maniera pesante il suo lavoro. Nonostante tutto questo, la squadra è ancora imbattuta in questa Serie A 2020/2021, e sta difendendo con i denti il primato in classifica dagli attacchi delle avversarie, Inter soprattutto.

A inizio stagione Pioli ha dovuto rinunciare per diverso tempo ad Alessio Romagnoli, Ante Rebic e Mateo Musacchio. Poi i problemi fisici hanno iniziato a riguardare Simon Kjaer, Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e per due volte anche Zlatan Ibrahimovic. E come se non bastasse, anche il Covid ha fatto breccia all’interno dello spogliatoio rossonero, colpendo anche lo stesso Pioli e il suo vice Giacomo Murelli. Una stagione tutta in salita per il Milan, che però sta dando, fino a questo momento, delle ottime soddisfazioni. Gli ultimi problemi poi, sono sopraggiunti con le squalifiche. Contro la Lazio e il Benevento sono mancati rispettivamente Franck Kessie e Theo Hernandez, domani contro la Juventus mancherà Sandro Tonali, mentre Rafael Leao è diffidato. Il lavoro di Pioli è duro, anzi durissimo, ma la squadra lo segue in loco e continua a lottare su tutti i fronti.