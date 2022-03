Milan, Pioli ne ha 11 a Milanello: ora punta forte su Rebic. Il tecnico si aspetta un grande finale di stagione dal croato

Stefano Pioli ha diretto l’allenamento di ieri pomeriggio a Milanello dopo il ritorno da Dubai con Tomori e Brahim Diaz. Il tecnico rossonero, sottolinea La Gazzetta dello Sport, aveva a disposizione solo 11 rossoneri.

Tra questi Ante Rebic, carta preziosa che Pioli potrà giocare nel rush finale per lo scudetto. Il croato, che in campionato non parte titolare da metà ottobre (3-2 al Verona dell’ottava giornata), è specializzato nei finali di stagione da cannoniere: nel 2020-21 segna 6 gol nelle ultime 8 presenze. In questa annata il bilancio è fermo a 2 reti in 18 partite: il tecnico rossonero ci punta.