Milan, per la gara con l’Atalanta scelta la maglia più rappresentativa, quella giusta per le occasioni, uniche e difficilmente ripetibili.

LA BIANCA- Come riporta questa mattina Tuttosport, il Milan lavora in settimana per creare coesione in vista della sfida in casa dell’Atalanta di domenica sera (Vedi grigliata). Come sappiamo, si tratta di una delle partite più importanti degli ultimi anni e per questo motivo il club avrebbe deciso che a Bergamo la squadra scenderà in campo con la divisa bianca, quella utilizzata per le grandi partite e per le finali internazionali.