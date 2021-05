Milan, come caricare l’ambiente in modo distensivo: il metodo Pioli per arrivare alla gara di domenica in maniera più coesa ed efficiente

Milan, come caricare l’ambiente in modo distensivo: il metodo Pioli per arrivare alla gara di domenica in maniera più coesa ed efficiente. Gazzetta dello sport racconta di una grigliata a Milanello nella giornata di ieri, un’alternativa al solito pranzo al chiuso: “Grigliata a Milanello, a tavola c’è anche Gazidis”.

IL SENSO DEL PRANZO ALTERNATIVO- Come sopra riportato, si tratta di un metodo alternativo pensato per fare gruppo in vista della “finale” di domenica con l’Atalanta, in maniera più serena e distesa, meno formale ma più amichevole. Presenti al pranzo anche Gazidis, Maldini e Massara.