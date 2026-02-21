Milan Parma, la storia recente parla chiaro! A San Siro i rossoneri solidi negli scontri diretti con quasi 3 gol a partita

Milan Parma, la storia recente parla chiaro! A San Siro i rossoneri hanno vinto 8 degli ultimi 10 precedenti, con una media gol da capogiro

Il Milan è pronto a riscattare il deludente pareggio contro il Como nella prossima sfida contro il Parma. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoneri possono contare su una solidissima tradizione casalinga contro il Parma, avendo vinto otto delle ultime 10 gare giocate contro i crociati in Serie A, con una media di 2,7 gol a partita.

Il Parma in cerca di conferme: otto trasferte consecutive con gol

Dall’altro lato, il Parma arriva a San Siro con una serie positiva nelle ultime trasferte contro il Milan. Gli emiliano sono riusciti a segnare in tutte le ultime otto trasferte contro i rossoneri, ma nelle sua storia non ha mai toccato quota 9 gare consecutive in questa statistica. Per il Parma, dunque, si presenta l’occasione di migliorare una tradizione con la speranza, anche, di ritrovare una vittoria che a Milano manca dal 4-2 del 16 marzo 2014 nel segno di Cassano (doppietta), Biabiany e Amauri. Per i rossoneri, invece, andarano in gol Balotelli e Rami.

Un match fondamentale per il Milan nella corsa ai vertici

Milan Parma negli anni ha sempre regalato spettacolo, in un duello sempre avvincente e pieno di gol e ci auspichiamo che anche per la gara di domani non sarà da meno.

Dopo il 2-2 dell’andata, al Tardini, con il Milan in campo ben 24 ore dopo l’Inter nella lotta a distanza per lo Scudetto che al momento sembrerebbe quasi chiuso, i rossoneri proveranno a non perdere ulteriore strada per tenere aperta ogni speranza almeno fino al derby di inizio marzo che potrebbe rivelarsi davvero il punto chiave della stagione.

