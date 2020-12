Milan-Parma: nostalgia Ibrahimovic, Rebic ancora senza gol

Milan-Parma: i rossoneri pareggiano 2-2, ma con due gol di Theo Hernandez. Comincia a farsi sentire la mancanza di Ibra, Rebic non segna…

Il Milan pareggia 2-2 contro il Parma, dopo una partita stregata pareggiata solo nel recupero con Theo Hernandez, dopo quattro pali e un gol in fuorigioco di pochissimo di Castillejo.

Tra i rossoneri non brilla Ante Rebic: il croato non sa più segnare, giustificato dal fatto che il ruolo di prima punta non è esattamente la sua posizione preferita e per questo motivo l’assenza di Zlatan Ibrahimovic comincia a farsi sentire.