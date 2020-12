Milan-Parma: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Milan-Parma: i rossoneri hanno pareggiato 2-2 contro il Parma. Sugli scudi Theo Hernandez, male Diaz, le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Parma. I rossoneri, sotto 0-2, sono riusciti a rimontare grazie ad una splendida doppietta di Theo Hernandez, il migliore in campo (7.5).

Buona prova anche per Hakan Calhanoglu (6.5). Sufficienza per Calabria, Donnarumma, Castillejo, Kalulu e Romagnoli. Mezzo voto in meno per Hauge, Rebic e Kessie. Male ancora una volta Brahim Diaz, accompagnato questa volta anche da Leao.