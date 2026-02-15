Milan Parma, Circati ammonito nel match vinto 2-1 contro il Verona: salterà la sfida contro i rossoneri

Milan Parma, i crociati battono il Verona ma perdono Circati in vista del match di San Siro. Ammonito e diffidato, salterà la sfida contro i rossoneri

Il Parma conquista tre punti pesantissimi contro il Verona con un successo per 2-1, maturato al 93’, ma perde un uomo chiave in vista della prossima sfida contro il Milan. Durante il match, al 41’ del primo tempo, il difensore numero 39 Alessandro Circati è stato ammonito: già diffidato, il centrale australiano salterà la trasferta di San Siro in programma sabato prossimo contro i rossoneri.

Circati out contro il Milan: assenza pesante per il Parma

L’ammonizione rimediata nel primo tempo priva Cuesta di uno dei punti fermi della retroguardia in vista dell’impegno contro la squadra di Massimiliano Allegri. Circati, difensore centrale classe 2003, rappresenta infatti una pedina importante nello scacchiere dei crociati, soprattutto per equilibrio e fisicità. La sua assenza potrebbe incidere nelle scelte difensive contro un attacco rossonero in grande forma.

La cronaca: Bernabé sblocca, Harroui risponde, Pellegrino decide

La gara si era messa subito in discesa per il Parma, passato in vantaggio al 4’ con Adrián Bernabé, abile a sfruttare un’azione ben costruita. Il Verona, però, ha reagito trovando il pareggio al 43’ con Abdou Harroui, trasformando un calcio di rigore.

La partita si è complicata ulteriormente per gli ospiti all’11’, quando Orban è stato espulso lasciando il Verona in inferiorità numerica per gran parte del match. Nonostante ciò, la squadra scaligera ha resistito fino ai minuti finali.

A decidere l’incontro è stato Pellegrino al 93’, su assist di Hans Nicolussi Caviglia, siglando il gol del definitivo 2-1 e facendo esplodere il pubblico di casa.

