Milan, Origi lavora in palestra: allarme attacco a Salerno

Le condizioni di Divock Origi mettono in allarme il Milan in vista della trasferta contro la Salernitana. Le ultime

Il Milan è in emergenza offensiva in vista della gara contro la Salernitana. Con Giroud di rientro dal Mondiale e Origi out per un problema al flessore, Stefano Pioli dovrà decidere per una soluzione diversa. Si valutano le opzioni Rebic e De Ketelaere come falso 9.

L’ex Liverpool ieri ha lavorato in palestra. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per lui ci si aspetta uno stop di circa due settimane a meno che i controlli che verranno effettuati nelle prossime ore non evidenzino una lesione.