Milan, ora serve ritrovare serenità interna: la direzione è soltanto una, vale a dire l’obiettivo grosso che riporterebbe sorrisi e felicità. Repubblica di questa mattina fa il punto della situazione in merito agli strascichi, inevitabili, post Superlega. Le parole di Maldini, i progetti di Elliott, la figura di Gazidis: tutto insieme, tralasciando Pioli, giudicato eventualmente a fine stagione.

DIVERGENZA INTERNA- “Elliott- si legge a pag. 35- non ha problemi di liquidità, ma è attratto per costituzione dal business: il nuovo stadio, la nuova lega intempestivamente celebrata da Gazidis con gli sponsor come «nuovo capitolo entusiasmante», quanto meno la Champions. Paul Singer non gradirebbe un triplice tramonto degli affari avvistati, anche se il figlio Gordon non pare intenzionato a rinnegare la fiducia all’ad e così pure il presidente Scaroni”.

QUALCOSA DI CERTO- “La cosa sicura è che- prosegue il quotidiano- dopo un silenzio imbarazzato nelle ore successive al mancato golpe, non è stato possibile continuare a fingere che non fosse successo niente. Maldini, nel rivelare di essere stato tenuto all’oscuro del del progetto, ha comunque chiesto scusa ai tifosi per l’offesa ai valori sportivi. La convivenza con Gazidis sembra di nuovo traballante“.