Milan, ora la corsa è sul Napoli: il calendario a confronto

Il Milan continua a rincorrere il ritorno in Champions League. Con la sconfitta del Napoli, sono gli azzurri la squadra da tenere dietro

Il Milan scopre la sua diretta concorrente per la corsa alla qualificazione in Champions. Con la sconfitta di ieri contro la Juventus nel recupero della 3° giornata, è il Napoli ora ad occupare il 5° posto a parità di giornate. Con 9 gare alla fine, il distacco tra rossoneri e partenopei è di 4 punti. Ecco il calendario da qui alla fine delle due squadre:

MILAN (60 pt.): Parma (T), Genoa (C), Sassuolo (C), Lazio (T), Benevento (C), Juventus (T), Torino (T), Cagliari (C), Atalanta (T)

NAPOLI (56 pt.): Sampdoria (T), Inter (C), Lazio (C), Torino (T), Cagliari (C), Spezia (T), Udinese (C), Fiorentina (T), Verona (C)