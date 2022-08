Milan-Onana, agenti al lavoro per chiudere: tutti i dettagli

Il Milan ha deciso di virare con forza su Onana per il centrocampo: gli agenti a colloquio col Bordeaux per chiudere la trattativa

Il Milan vuole chiudere la trattativa col Bordeaux per Onana nel più breve tempo possibile. Come riferito da Daniele Longo, gli agenti del ragazzo sono al colloquio col club francese per cercare di chiudere la trattativa.

Maldini e Massara mettono sul piatto 5 milioni di euro: si lavora per abbassare le richieste del Bordeaux ma c’è fiducia.