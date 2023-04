Milan, obiettivo blindare Maignan: pronto il piano di Maldini. Il francese è tra i più forti nel suo ruolo e i rossoneri scacciono le paure

Il Milan vuole blindare Mike Maignan. Il portiere francese è tornato e con lui anche i rossoneri, che sono usciti dal periodo buio di gennaio anche e soprattutto grazie a lui.

L’intenzione dei rossoneri è chiara: quella di rinnovare il contratto del rossonero, che scade nel 2026 in questa stagione. Nei piani c’è anche il ritocco dell’ingaggio, per uno dei portieri più forti in Europa. Le mosse sono molto anticipate, ma i fantasmi del passato e del presente aleggiano sul Milan. Lo scrive Il Corriere dello Sport.