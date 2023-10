Milan e Corpay annunciano una nuova partnership: il comunicato del club rossonero. Corpay Cross-Border diventa Official Commercial Foreign Exchange Partner

Corpay Cross-Border diventa Official Commercial Foreign Exchange Partner del club rossonero. Ecco di seguio il comunicato pubblicato sul sito rossonero:

«AC Milan e Corpay, un brand FLEETCOR® (NYSE: FLT) e leader mondiale nel risk management e copertura del rischio di cambio, sono lieti di annunciare che Corpay Cross-Border diventa il nuovo Official Commercial Foreign Exchange Partner dei Rossoneri.

Aziende di tutto il mondo si affidano a Corpay per gestire i loro pagamenti internazionali, eseguire strategie di gestione del rischio valutario e sostenere la loro crescita in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di offrire un servizio e un’esperienza senza pari, facilitando il trasferimento di denaro in oltre 145 valute e in più di 200 paesi. Tramite l’uso di una piattaforma di trading pluripremiata e con l’aggiunta di soluzioni di mitigazione del rischio valutario su misura, Corpay è orgogliosa di connettere aziende grandi e piccole con i mercati finanziari globali e le imprese di tutto il mondo.

Questa partnership unisce due importanti marchi internazionali che si distinguono per il loro profondo impegno nell’innovazione. AC Milan, in quanto club calcistico iconico con un ricco patrimonio storico-sportivo, ha costantemente dimostrato la sua capacità di adattarsi al pubblico internazionale contemporaneo. Parallelamente, Corpay eccelle nel fornire soluzioni innovative che affrontano efficacemente le innumerevoli sfide poste ad aziende e organizzazioni soggette alla volatilità del mercato dei cambi»