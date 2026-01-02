Milan Numeri 2025, 82 gol totali per il Diavolo tra casa e trasferta. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’anno solare 2025 si è appena concluso, lasciando in dote statistiche estremamente interessanti per il nuovo corso tecnico dei rossoneri. Sotto la lente d’ingrandimento degli analisti sono finiti i gol segnati dal Milan, un bottino complessivo di 82 reti realizzate attraversando tutte le competizioni: Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana.

Il bilancio offensivo: da Torino a San Siro

Il cammino realizzativo del Diavolo è iniziato il 3 gennaio 2025 con la vittoria per 2-1 contro la Juventus in Supercoppa Italiana ed è terminato il 28 dicembre nella sfida interna contro il Verona. Secondo quanto riportato dalle statistiche ufficiali del club, emerge un equilibrio quasi perfetto tra le prestazioni casalinghe e quelle esterne.

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, dirigente di grande caratura internazionale noto per la sua capacità di analisi dei dati e scouting, ha già sottolineato come questa continuità sia la base su cui costruire il futuro mercato. Allo stesso modo, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico celebre per il suo pragmatismo tattico e la gestione meticolosa della fase offensiva, sta lavorando per incrementare ulteriormente questi numeri nel 2026.

Gol in casa: il fattore San Siro

Tra le mura amiche, i rossoneri hanno sprigionato una potenza di fuoco notevole. Il totale dei gol a San Siro nel 2025 è di 42 marcature, così suddivise:

31 gol in Serie A ;

in ; 9 gol in Coppa Italia ;

in ; 2 gol in Champions League.

Gol in trasferta: il rendimento esterno dei rossoneri

Nonostante la pressione degli stadi avversari, il Milan ha mantenuto un rendimento altissimo anche lontano da Milano, totalizzando 40 gol in trasferta. Il dettaglio evidenzia:

31 gol nel massimo campionato italiano;

nel massimo campionato italiano; 5 gol in Supercoppa Italiana ;

in ; 3 gol in Coppa Italia ;

in ; 1 gol nella massima competizione europea.

Prospettive per il futuro

I dati, che confermano la prolificità della rosa ereditata e plasmata dalla nuova gestione, sono un ottimo biglietto da visita per il duo Tare-Allegri. La capacità di andare a segno con regolarità sia in campionato che nelle coppe sarà fondamentale per le ambizioni di trofei del club milanista. Con l’arrivo del tecnico livornese e la visione strategica dell’ex DS biancoceleste, i tifosi si aspettano un 2026 ancora più ricco di soddisfazioni e, soprattutto, di gol pesanti