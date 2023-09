Milan Newcastle, record di tiri in porta per i rossoneri nel primo tempo: i numeri

Ottimi primo tempo da parte del Milan contro il Newcastle per quanto riguarda la mole di gioco creata: i numeri

Nel primo tempo di Milan-Newcastle la squadra di Pioli è andata vicina al gol per diverse volte, senza riuscire a trovare la rete. I rossoneri hanno segnato un record che durava dalla stagione 2003/2004.

Come riporta il profilo Twitter di OptaPaolo: «Nei primi 20 minuti di partita il Milan ha effettuato sei tiri nello specchio; i rossoneri non ne hanno mai fatti di più in un intero primo tempo di Champions League dal 2003/04 (da quando il dato è disponibile). Coraggio».