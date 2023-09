Milan Newcastle, esordio in Champions con la maglia rossonera per Loftus Cheek, prima chiamata per Bartesaghi

Ruben Loftus Cheek partirà tra i titolari in Milan Newcastle: per lui sarà il primo match in Champions con la maglia rossonera

Dopo aver collezionato minuti e presenza importanti in campionato, per Loftus Cheek è il momento di esordire in Champions League con la maglia del Milan contro il Newcastle.

Il centrocampista ex Chelsea partirà dal 1′ insieme a Krunic e Pobega, a formare la linea di centrocampo (qui le ufficiali). Prima chiamata, invece, per Bartesaghi: il giovane terzino si accomoda in panchina.