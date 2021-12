Milan Napoli streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la partita

Milan Napoli streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match valido per la diciottesima giornata di Serie A

Si giocherà domenica a San Siro il big match tra Milan e Napoli, per rimanere attaccati al gruppo in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri, come i partenopei, sono decimati dagli infortuni e si spera ancora in qualche recupero lampo.

Il match del 19 dicembre sarà visibile in esclusiva in diretta streaming sui canali DAZN.