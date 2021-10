Condò: «Pioli ha migliorato il Milan in modo notevole»

Sulle pagine di Repubblica, Paolo Condò ha commentato così il primato in classifica del Milan e il lavoro di Pioli

«Pioli è alla prima vera chance della sua carriera, dopo la distanziata medaglia d’argento del torneo scorso. Il modo in cui ha comunque migliorato quel Milan è notevole, perché il lavoro su talenti come Leao e Tonali contiene evidenti implicazioni psicologiche, oltre che tecniche. È arrivato in testa nell’occasione meno gloriosa, perché a Bologna ha fatto davvero troppa fatica considerata la doppia superiorità numerica: ma la condivisione del primato è meritata, ancorché a forte rischio per l’asimmetrico percorso da qui alla prossima pausa. Il Napoli ha Bologna e Verona in casa e Salernitana fuori, il Milan giocherà a San Siro col Torino più il derby, mentre in mezzo renderà visita alla Roma. Dopo la sosta sarà il Napoli a entrare in un ciclo terribile, ma intanto ora è il Milan a dover restare appeso alla locomotiva»