Milan Napoli: il club ricorda il successo del 1993-94 – VIDEO

Il Milan domani sera affronterà il Napoli a San Siro.

In attesa del calcio d’inizio il club rossonero ha ricordato con un video social il successo del 1993-94

Do you recall who scored the winner? 🤔

Vi ricordate chi decise questa gara contro il Napoli? 🤔@BancoBPMSpa#MilanNapoli #SempreMilan pic.twitter.com/kdgBx8ZzrM

— AC Milan (@acmilan) September 17, 2022