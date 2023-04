Leao spacca la bandierina, Spalletti fuorioso: cos’è successo

Rafael Leao si divora un gol nel primo tempo di Milan-Napoli. Il portoghese reagisce spaccando la bandierina

Il tecnico dei partenopei, insieme al capitano Di Lorenzo, lamentava un giallo per l’attaccante portoghese che non è stato estratto. Dopo qualche minuto necessario per la sostituzione della bandierina il gioco è ripreso.