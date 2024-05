Theo Hernandez saluta Pioli: «Ti dico grazie per questi due motivi». Il suo messaggio – FOTO

Theo Hernandez saluta così Pioli: «Ti dico grazie per questi due motivi». Il messaggio del terzino francese – FOTO

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Theo Hernandez ha voluto ringraziare Pioli dopo l’ufficialità della separazione dal Milan. Il messaggio del terzino francese.

THE HERNANDEZ – «Grazie mister per tutto quello che hai fatto per me e per questo Milan. Ti auguro un grande in bocca al lupo per il tuo futuro»