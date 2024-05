Fonseca Milan verso la fumata bianca: i DUE MOTIVI che hanno spinto la dirigenza a scegliere lui

Fonseca Milan verso la fumata bianca: i DUE MOTIVI che hanno spinto la dirigenza rossonera a scegliere lui

Ufficializzato in mattinata l’addio a Pioli, il Milan ora è pronto a sciogliere le riverse per quanto riguarda il suo sostituto. Tutte le strade sembrano portare a Paulo Fonseca, con il quale ci sarebbe già un accordo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero fondamentalmente due i motivi per cui la dirigenza ha scelto il portoghese come prossimo allenatore: innanzitutto per il suo stile di gioco e poi per il suo modo di lavorare con i giovani.