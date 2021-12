Milan Napoli: le pagelle rossonere dei Quotidiani Sportivi

Milan Napoli 0-1: ecco le pagelle rossonere dei Quotidiani Sportivi in edicola questa mattina

Il migliore in campo tra i rossoneri è Tomori (6,5): «Infila una tripletta di scivolate che tiene a galla il Milan per tutta la partita: stoppa nell’ordine Lozano, Petagna e ancora Lozano. Rabbioso anche in anticipo, si veste persino da rifinitore».

Sufficienza per Saelemaekers, Maignan, Florenzi e Romagnoli (6). Mezzo voto in meno per Ibrahimovic, Giroud, Ballo-Touré, Messias e Bennacer (5,5). Insufficienza per Brahim Diaz, Tonali, Kessie e Krunic, quest’ultimo il peggiore in campo.